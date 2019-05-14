Россия направила запрос о возвращении на родину осужденного в США летчика Ярошенко

Министерство юстиции России направило запрос о возвращении на родину осужденного в США летчика Константина Ярошенко.
"В настоящее время в Минюсте США рассматривается наш запрос о возвращении Ярошенко на родину. Потребовали придать первостепенное значение данному делу, учитывая гуманитарную составляющую, состояние здоровья и уже отбытый срок заключения", - передает агенство ТАСС заявление посла России в США Анатолия Антонова.
По словам дипломата, российская сторона находится в тесном контакте Госдепартаментом по этому вопросу и продолжит прикладывать все возможные усилия, чтобы ускорить возвращение летчика в Россию.
Напомним, в США Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2011 году. Сам россиянин отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело против него сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали в 2010 году.
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