В Южной Корее растет число зараженных коронавирусом

Как следует из сообщения минздрава Южной Кореи, за сутки в стране коронавирус выявлен у 334 человек.

«Общее число зараженных в стране - 1595,

выписано из больниц - 24 пациента,

скончались - 12,

под наблюдением из-за имевшихся контактов с зараженными - 21097 граждан РК,

уровень эпидемиологической угрозы - красный»,

- говорится в документе, распространенном сегодня, 27 февраля Центром по контролю и профилактике заболеваний в Южной Корее.

Наибольшее число инфицированных за минувшие сутки, по данным KCDC, было зарегистрировано в городе Тэгу - 307.