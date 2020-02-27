В Южной Корее растет число зараженных коронавирусом
Как следует из сообщения минздрава Южной Кореи, за сутки в стране коронавирус выявлен у 334 человек.
- «Общее число зараженных в стране - 1595,
- выписано из больниц - 24 пациента,
- скончались - 12,
- под наблюдением из-за имевшихся контактов с зараженными - 21097 граждан РК,
- уровень эпидемиологической угрозы - красный»,
- говорится в документе, распространенном сегодня, 27 февраля Центром по контролю и профилактике заболеваний в Южной Корее.
Наибольшее число инфицированных за минувшие сутки, по данным KCDC, было зарегистрировано в городе Тэгу - 307.
- Всего в Тэгу и соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто - 1 338 случаев заражения, то есть более 80 %.
- Еще 55 случаев - в Сеуле,
- Остальные - в разных районах Южной Кореи.