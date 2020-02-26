Майк Помпео, госсекретарь США объявил о введении Вашингтоном очередного пакета санкций по закону о нераспространении¹ в Иране, КНДР и Сирии. На этот раз ограничения коснутся 13 организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции.
Какие именно российские компании "неугодны" Белому дому на этот раз, Помпео пока не уточнил. Равно как и не пояснил, почему вообще вводятся новые экономические ограничения. По непроверенной информации, они связаны с запретом на поставки в Иран, КНДР и Сирию ракетного вооружения и соответствующих технологий.
США обычно, вводя санкции, не утруждают себя объяснениями и предъявлениями доказательств вины. Нighly likely…
На данный момент известно только, что
При этом американские военные не переживают по поводу того, что, поставляемое ими в Сирию оружие "оседает" исключительно у боевиков.
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¹СПРАВКА от "Правда.Ру"
"Закон о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии" — запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.