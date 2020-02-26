США расширили санкции "против неугодных". Россия есть в списке

Майк Помпео, госсекретарь США объявил о введении Вашингтоном очередного пакета санкций по закону о нераспространении¹ в Иране, КНДР и Сирии. На этот раз ограничения коснутся 13 организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции.

Какие именно российские компании "неугодны" Белому дому на этот раз, Помпео пока не уточнил. Равно как и не пояснил, почему вообще вводятся новые экономические ограничения. По непроверенной информации, они связаны с запретом на поставки в Иран, КНДР и Сирию ракетного вооружения и соответствующих технологий.

Впрочем, ничего нового:

США обычно, вводя санкции, не утруждают себя объяснениями и предъявлениями доказательств вины. Нighly likely…

На данный момент известно только, что

5 турецких и 5 китайских компаний были обвинены в "поддержке ракетной программы Ирана",

еще один представитель КНР — в поставках продукции двойного назначения в Пакистан.

При этом американские военные не переживают по поводу того, что, поставляемое ими в Сирию оружие "оседает" исключительно у боевиков.