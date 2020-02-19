Моряков, которые не могут покинуть Китай, репатриируют в Россию. Помощь окажет генеральное консульство России в КНР.
Танкер принадлежит компании "Гудзон". Его задержали из-за долгов за ремонт. Долги есть и по заработной плате. По словам судовладельца, они образовались из-за введения американских санкций.
Самостоятельно покинуть территорию Китая моряки не могут, работодатель не может помочь из-за санкций. В дело вмешалось генконсульство России в Гуанчжоу.
"Генконсул дал команду морякам заполнять формы для репатриации. Если судовладелец подтвердит, что у него нет финансовых средств на репатриацию, генконсульство берет на себя обязательство репатриировать моряков. Судно бросить нельзя. Решают, как лучше сделать — часть моряков оставят на борту для безопасности, часть репатриируют", — сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Под санкции компания "Гудзон" попала из-за обвинения американцев, что она поставляет в Северную Корею нефть. Компания это отвергает.
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