Российское судно арестовали в Сингапуре из-за американских санкций

Российский траулер «Севастополь», являющийся собственностью компании «Гудзон» арестован в Сингапурском порту.

По словам Олега Аникина, представителя «Гудзона», корабль зашел в порт потому, что ему был нужен ремонт вспомогательных двигателей. Впустить-то впустили, а производить ремонт все портовые верфи отказались, так как с августа прошлого года «Севастополь» находится под американскими санкциями.

«Те, кто соглашается, ценник выставляют фантастический. А когда мы ремонтников из России привезли, их сингапурские власти не пустили их на борт», говорит Аникин.

Когда накопился долг за стоянку, на корабль наложили арест. И 12 членов экипажа остаются на борту. У них есть все необходимое, но сойти на берег они не могут.

"Осталась одна надежда вернуть судно, -говорит Аникин, - на помощь наших консулов".