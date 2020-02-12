Эстонские разведчики больше боятся Китай, чем Россию

Китай опаснее, чем Россия. К такому выводу пришли эстонские разведчики.

При этом основная угроза для Эстонии исходит именно из России. Но за последние пять лет ситуация с безопасностью в мире ухудшилась, и внимание стоит сосредоточить на Китае.

Об этом говорится в ежегодном докладе департамента внешней разведки Эстонии. Авторы подчеркивают, что при всей опасности России ожидать от нее нападения не стоит.

"Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии", — говорится в документе.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент Эстонии разочаровалась в России. По словам Керсти Кальюлайд, надежды жителей страны на положительные изменения в России не оправдались.