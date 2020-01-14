Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что надежды жителей страны на положительные изменения в России не оправдались. По ее словам, многие эстонцы надеялись на лучшее во время правления Бориса Ельцина, поскольку ожидали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".

"К сожалению, все сложилось не так", - заявила эстонский лидер.

В данный момент в дипломатических отношениях России и Эстонии наблюдается напряженность из-за договора о границе с РФ. Глава эстонского парламента Хенн Пыллуасс считает, что этот договор нарушает конституцию Эстонии.