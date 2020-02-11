В Сирии погиб пилот сбитого террористами вертолета

Ранее стало известно о крушении вертолета сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Террористы даже опубликовали видеозапись, на которой запечатлено крушение воздушного судна. Информированный источник сообщил РИА Новости, что пилоту вертолета не удалось выжить.

Обломки сбитого вертолета упали недалеко от города Найраб, от которого недавно отступили правительственные войска Сирии.