Тайские власти распространили заявление, в котором утверждается, что причиной столкновения двух катеров в Пхукете стало превышение скорости одним из капитанов. Напомним, инцидент произошел 10 февраля. В результате столкновения погибли два ребенка из России 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.
Еще двое человек были госпитализированы, 20 человек получили травмы, но от госпитализации отказались. Пока против капитанов не было возбуждено уголовное дело.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.