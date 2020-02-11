В Таиланде установили причину рокового столкновения катеров

Тайские власти распространили заявление, в котором утверждается, что причиной столкновения двух катеров в Пхукете стало превышение скорости одним из капитанов. Напомним, инцидент произошел 10 февраля. В результате столкновения погибли два ребенка из России 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

Еще двое человек были госпитализированы, 20 человек получили травмы, но от госпитализации отказались. Пока против капитанов не было возбуждено уголовное дело.