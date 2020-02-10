6 миллионов 456,5 тыс. человек являются на сегодняшний день гражданами Киргизии. Согласно статистическим данным, численность населения выросла на 2,1%.
Число граждан приросло в основном за счет снижения смертности. В 2019 году она снизилась на 1,9%. Как сообщает пресс-служба правительства республики, рождаемость осталась на уровне прошлых периодов.
Из общей численности населения 57,9% являются трудоспособными.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в 2019 году мигранты отправили в Киргизию 2,2 млрд долларов. Это на 11,6% меньше, чем в 2018 году.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".