Киргизия растет: численность населения увеличилась более чем на 2%

6 миллионов 456,5 тыс. человек являются на сегодняшний день гражданами Киргизии. Согласно статистическим данным, численность населения выросла на 2,1%.

Число граждан приросло в основном за счет снижения смертности. В 2019 году она снизилась на 1,9%. Как сообщает пресс-служба правительства республики, рождаемость осталась на уровне прошлых периодов.

Из общей численности населения 57,9% являются трудоспособными.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в 2019 году мигранты отправили в Киргизию 2,2 млрд долларов. Это на 11,6% меньше, чем в 2018 году.