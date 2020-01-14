За первые 11 месяцев 2019 года работающие за границей трудовые мигранты из Кыргызстана перечислили в родную страну через разные системы денежных переводов в общей сложности $2 млрд 192 млн (133 млрд 597 млн рублей).
Эти цифры на 11,6% или на $287,4 млн меньше, чем было в аналогичном периоде 2018 года.
При этом больше всего средств на родину перевели киргизы, работающие в РФ — более $2 млрд 148,9 млн (свыше 130 млрд 970 млн рублей).
Работающие в странах дальнего зарубежья граждане Киргизии отправили оставшимся в республике родным немногим более $42 млн (2 млрд 568 млн рублей), в частности, из Америки — свыше $27,9 млн (1 млрд 703 млн рублей).
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.