Мигранты отправили в Киргизию 2,2 млрд долларов в 2019 году

За первые 11 месяцев 2019 года работающие за границей трудовые мигранты из Кыргызстана перечислили в родную страну через разные системы денежных переводов в общей сложности $2 млрд 192 млн (133 млрд 597 млн рублей).

Эти цифры на 11,6% или на $287,4 млн меньше, чем было в аналогичном периоде 2018 года.

При этом больше всего средств на родину перевели киргизы, работающие в РФ — более $2 млрд 148,9 млн (свыше 130 млрд 970 млн рублей).

Работающие в странах дальнего зарубежья граждане Киргизии отправили оставшимся в республике родным немногим более $42 млн (2 млрд 568 млн рублей), в частности, из Америки — свыше $27,9 млн (1 млрд 703 млн рублей).