Японский премьер-министр может приехать в Россию в мае

В мае в России ожидают приезд премьер-министра Японии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы ждём господина Абэ на празднование 75-летия Победы", — приводят его слова журналисты.

Японские СМИТ сообщают, что Синдзо Абэ приглашение принял и готовится к поездке в Москву. В эти дни в столице пройдут масштабные мероприятия, посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее Правда. Ру сообщала, что президент подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ. Каждый из них в марте-апреле получит по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла полагается по 50 тысяч рублей.