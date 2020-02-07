Единовременные денежные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Каждый из них получит по 75 тысяч рублей.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе говорится, что выплаты должны быть произведены в апреле-мае этого года. Средства на социальную поддержку должно найти правительство России.
Стоит отметить, что выплаты получат не только жители России. В указе говорится, что единовременные выплаты также полагаются гражданам РФ, проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Получат денежные подарки и труженики тыла. Каждому полагается по 50 тысяч рублей.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.