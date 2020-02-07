Полторы сотни россиян погибли в отпуске в Турции

На средиземноморских курортах Турции погибло 154 гражданина России. Такова официальная статистика по данным за 2019 год.

По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, чаще всего причиной смерти становится обострение хронических заболеваний. Выросло число тех, кто утонул. Особенно это касается детей.

Часть туристов погибла в результате ДТП на турецких дорогах. Несколько смертей наступило в ходе занятий экстремальными видами спорта.

Помимо туристов, погибших в морских курортах, еще 31 гражданин России скончался в стамбульском консульском округе. За минувший год туристы регулярно вызывали местных врачей, было выполнено 68 санитарно-медицинских эвакуаций.