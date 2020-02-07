На средиземноморских курортах Турции погибло 154 гражданина России. Такова официальная статистика по данным за 2019 год.
По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, чаще всего причиной смерти становится обострение хронических заболеваний. Выросло число тех, кто утонул. Особенно это касается детей.
Часть туристов погибла в результате ДТП на турецких дорогах. Несколько смертей наступило в ходе занятий экстремальными видами спорта.
Помимо туристов, погибших в морских курортах, еще 31 гражданин России скончался в стамбульском консульском округе. За минувший год туристы регулярно вызывали местных врачей, было выполнено 68 санитарно-медицинских эвакуаций.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.