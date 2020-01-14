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Автор Любовь Степушова

Россияне изменили свои туристические предпочтения в 2019 году

Путешествия » Туризм

В 2019 году россияне изменили направления своих туристических поездок, предпочитая посещать дружественные страны. В Россию стали больше ездить китайцы, корейцы и немцы.

Минэкономразвития опубликовало итоги развития туристической отрасли в Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года.

Въездной туризм

Общее число въездных туристских поездок иностранных граждан в РФ за девять месяцев этого года составило 19,064 миллиона, что на 0,4% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.

В топ-10 по посещениям России входят: Украина (5,944 миллиона поездок), Казахстан (2,716), Китай (1,594), Азербайджан (684 тысячи поездок), Финляндия (681), Германия (592), Польша (497), Абхазия (435), Армения (420) и Эстония (383 тысячи поездок).

Баланс удалось сохранить за счет роста поездок из Китая, откуда было совершено на 13% поездок (181 тысяча) больше, чем годом ранее, а также из Южной Кореи с 356 тысячами поездок, что на 22% или на 65 тысяч визитов превышает прошлогодний показатель. На 8% увеличили свои поездки жители Германии (+46 тысяч поездок), Эстонии (+29 тысяч поездок), Абхазии (+85 тысяч поездок). Причем последние визиты численно увеличились, вероятно, за счет оживления приграничных контактов.

В то же время Украина уменьшила свои соответствующие показатели на 7% (или на 429 тысяч поездок), Финляндия — на 39 тысяч или 5,7%, Польша — на 29 тысяч поездок или на 5,8%.

Выездной туризм

За границу россиянами с туристическими целями за 9 месяцев 2019 года было совершено 35,2 миллиона поездок, что на 6, 5% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года.

Особенно охотно россияне ездили в следующие 10 стран: Турцию — 5, 675 миллиона поездок, Абхазию (3,875), Финляндию (2,695), Казахстан — (2,471), Украину (1,857), Китай (1,712), Эстонию (1,348), Италию (1,012), Грузию (990 тысяч), Германию (977).

Увеличение туристического потока было обеспечено за счет роста посещений Турции на 16%, что на 768 тысяч поездок больше по сравнению с 9 месяцами 2018 года, Абхазии — 19% (+613 тысяч поездок), Италии — 16% (+437 тысяч поездок), Китая — 15% (+263 тысячи поездок), Финляндии — 7% (+197 тысяч поездок), Казахстана — 6% (+161 тысяча поездок), Германии — 3% (+27 тысяч поездок).

Незначительно подросли Польша и Эстония — на 5 тысяч поездок, что составляет соответственно 0,6% и 0, 3%. А вот Грузия неожиданно не упала из-за введенных санкций, а наоборот, выросла, правда незначительно — на 11 тысяч поездок или на 1,2%.

Разочаровались россияне в таких направлениях, как Болгария, куда снизили количество поездок на 18% или на 63 тысячи поездок, Доминиканская Республика — снижение на 14% или на 19 тысяч поездок, Таиланд — на 4% или 31 тысяча поездок, Греция — на 9% или на 63 тысячи поездки, Украина — на 3% или на 112 тысяч поездок.

Зато поднялся интерес к Узбекистану, куда россияне совершили на 75% или на 37 тысяч поездок больше, Черногории — рост на 62% (+138 тысяч поездок), Армении — на 24% (+79 тысяч поездок), ОАЭ — на 28% (+44 тысячи поездок), Сербии — на 29% (+22 тысячи поездок).

Эксперты уверены, что основные причины роста интереса к указанным странам это безопасность, сочетание цены и качества на услуги и хорошее отношение к россиянам. Не последнюю роль играет и такой важный фактор, как наличие безвизового режима. А еще многими в путешествиях по странам СНГ движет ностальгия по временам Советского Союза.

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Темы туризм въезд в россию выезд за границу минэкономразвития
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