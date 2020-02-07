Конашенков: избежать жертв среди гражданских удалось чудом

ВВС Израиля все чаще используют гражданские самолеты для прикрытия от ПВО. Эта тенденция подвергает опасности жизни гражданских.

Так оценил действия израильских стратегов в Сирии официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что движения и эшелоны пассажирских самолетов хорошо известны военным.

"Таким образом, проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС", — заявил Конашенков.

Напомним, минувшей ночью израильские истребители без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары ракетами "земля-воздух" по пригородам Дамаска. В это время на посадку заходил пассажирский самолет. Избежать жертв удалось благодаря оперативным и профессиональным действиям диспетчеров аэропорта Дамаска.