Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Финляндии

Финские медики заявили о первом больном, которому поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Вирус нашли в организме туристки, которая приехала из Уханя. Именно этот город считается очагом распространения коронавируса в Китае. Сейчас Ухань полностью закрыт на карантин, в городе не работает общественный и междугородний транспорт.

"Путешественнику был поставлен диагноз "коронавирусная инфекция" в центральной больнице Лапландии. Это первый подтвержденный случай в Финляндии", — сообщили в финском Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения.

Об инфицированной известно, что это 32-летняя жительница Уханя, которая покинула город около пяти дней назад. Сейчас ее состояние оценивается как хорошее.