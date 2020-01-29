Мустафа Джемилев, депутат украинской Рады, предложил поставить в первые ряды так называемого "марша достоинства", который анонсировал Рефат Чубаров, предводитель "Меджлиса крымско-татарского народа*" (*запрещена на территории РФ), людей, "которые уже пожили".
Объясняя свое, мягко говоря, странное предложение, политик в интервью изданию "Апостроф" сказал, что "этот поход может быть опасным для участников".
"Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил — лет, например, с 73-х. Я сам пойду рядом с теми, кого в принципе не жалко", — сказал он.
От кого, по мнению Джемилева, будет исходить "опасность", стало понятно после того, как он заверил, что организаторы планируют "исключительно мирную акцию".
"Сейчас наша цель — собрать максимально большое число участников, чтоб российские власти готовились на всех направлениях, чтобы им было более затратно", — говорит нардеп.
Напомним, что в Крыму, по словам депутата Госдумы Андрея Козенко, "к такому повороту событий готовы, для особо активных участников могут празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят "почетных гостей" прямиком в Симферопольское СИЗО".
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