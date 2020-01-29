В Раде предложили поставить в первые ряды марша на Крым "уже поживших"

Мустафа Джемилев, депутат украинской Рады, предложил поставить в первые ряды так называемого "марша достоинства", который анонсировал Рефат Чубаров, предводитель "Меджлиса крымско-татарского народа*" (*запрещена на территории РФ), людей, "которые уже пожили".

Объясняя свое, мягко говоря, странное предложение, политик в интервью изданию "Апостроф" сказал, что "этот поход может быть опасным для участников".

"Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил — лет, например, с 73-х. Я сам пойду рядом с теми, кого в принципе не жалко", — сказал он.

Кто опасен для "мирной акции"

От кого, по мнению Джемилева, будет исходить "опасность", стало понятно после того, как он заверил, что организаторы планируют "исключительно мирную акцию".

"Сейчас наша цель — собрать максимально большое число участников, чтоб российские власти готовились на всех направлениях, чтобы им было более затратно", — говорит нардеп.

Напомним, что в Крыму, по словам депутата Госдумы Андрея Козенко, "к такому повороту событий готовы, для особо активных участников могут празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят "почетных гостей" прямиком в Симферопольское СИЗО".