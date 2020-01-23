В Госдуме пообещали главе меджлиса* место в симферопольском СИЗО

Заявление бывшего депутата Верховной Рады Украины, руководителя "Меджлиса крымского-татарского народа*" (*запрещена на территории РФ) о том, что 2 мая он вместе со своими сторонниками планирует силовой поход на Крым, прокомментировал Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ от Крыма.

"Рефат Чубаров заявил, что пакует чемоданы и 2 мая выезжает в Крым. С якобы мирным маршем, который при этом каким-то образом не исключает силового прорыва на полуостров. Честно говоря, более оригинального способа попасть в российский Крым я не встречал. Думаю, к такому повороту событий мы готовы, для особо активных участников можем празднично украсить автозаки, которые с комфортом и мигалками доставят "почетных гостей" прямиком в Симферопольское СИЗО", — сказал Козенко.

Что говорят о Чубарове сами татары, живущие в Крыму

Сегодня отказаться от идеи силового похода Чубарова призвали те сами крымские татары, которых он рвется спасать "от притеснений, унижений и возможного уничтожения".

Эйваз Умеров, глава национально-культурной автономии крымских татар, сказал, что нисколько не сомневается, что

"акция Чубарова соберет значительную массовку, но украинские политики и "непонятные западные сторонники", которыми он "грозит" ее проигнорируют". По мнению Умерова, Чубаров преследует своими пока еще заявлениями одну-единственную цель: вернуть тему Крыма в информационную повестку.

* организация, запрещенная на территории РФ