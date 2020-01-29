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Увидев платежку за газ, советник Зеленского перешел на мат

Мир » Бывший СССР » Украина

Игорь Новиков, советник украинского президента, сегодня, получив платежку за газ, был до крайности возмущен тем, что "Нафтогаз" "слишком дорого купил топливо", и теперь за это "расплачиваются простые смертные".

Новиков в Facebook опубликовал фото той самой платежки. На ней в графе "Стоимость" значится сумма "7 тыс. гривен за тысячу кубов".

"И это при том, что власти Украины обещали поставлять топливо по 4650 гривен. Какого… (непечатно прим. ред.), вполне резонно спросите вы. И ведь ничего не поделаешь… Свободный рынок курильщика, иными словами", — возмутился он в соцсети, использовав нецензурную лексику.

И теперь, поясняет Новиков, из-за подписанных "Нафтогазом" договоров, "цены на газ для населения в обозримом будущем снизятся только на бумаге".

Советник президента отметил, что сложившаяся ситуация - "преступление против энергетической безопасности Украины", и он проинформирует об этом Владимира Зеленского.

Темы цена нафтогаз игорь новиков
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