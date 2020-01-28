Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании осужденной за контрабанду наркотиков Наамы Иссахар. Ранее израильтянку задержали с несколькими граммами запрещенного вещества.

Члены рабочей группы по помилованию пришли к выводу, что гражданка Израиля не ставила целью провезти запрещенное вещество через границу, а перевозила наркотик для личного пользования.

Иссахар частично признала вину, суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.