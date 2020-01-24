Польский президент: на форуме в Израиле исказили историю войны

Польский президент Анджей Дуда обвинил организаторов форума памяти Холокоста, который вчера прошел в Израиле, в искажении истории.

По его словам, ими (организаторами — прим. ред) было проигнорирован вклад польских солдат в борьбу против нацистской Германии.

Об этом Дуда, как пишет Gazeta Prawna, говорил журналистам на форуме в Давосе.

"Солдаты Польши сражались на западе и юге бок о бок с западными союзниками и с Красной Армией на восточном фронте. Все это было опущено. Никто об этом не вспомнил. Это для меня очень печально. И я лишний раз убедился, что принял правильное решение туда не ехать. Ведь, будучи там, я вынужден был бы молча терпеть эту ситуацию, потому что меня лишили права выступать", — сказал польский президент.

Напомним, что Анджей Дуда именно официальный отказ организаторов предоставить ему слово для выступления называл причиной своего неучастия в Международном форуме памяти Холокоста. Хотя у журналистов и политологов на этот счет была совсем другая версия. Какая — читайте в материале на сайте.

И, к слову, подтверждением верности предположения СМИ может служить заявление, сделанное вчера от имени польского правительства о том, что им был создан "специальный штаб для наблюдения за выступлениями Путина". Подробнее об этом — здесь.