Президент Польши не поедет на Холокост Форум из-за Путина

Анджей Дуда не поедет в Израиль на World Holocaust Forum, посвященный 75-летней годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщает Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что основная причина отказа польского президента посетить памятное мероприятие заключается в том, что там будет присутствовать президент Российской Федерации Владимир Путин.

В Польше негативно восприняли высказывания российского лидера о событиях в Польше накануне Второй мировой войны и о польском после в нацистской Германии Юзефе Липском, который одобрил намерение Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Путин пытается оболгать Польшу и одновременно "скрыть существующие проблемы».

К слову, причиной отказа Анлжея Дуды от участия в форуме, посвященному Холокосту, также является и то, что одним из организаторов мероприятия в Израиле является глава МИД Исраэль Кац, которому принадлежит высказывание о поляках "впитавших антисемитизм с молоком матери".