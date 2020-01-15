Демократы обнародуют новые документы по делу об импичменте Трампа

Демократы в Палате представителей США обнародовали подборку документов, которые им представил партнер адвоката Рудольфа Джулиани, выходец из СССР Лев Парнас, по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как сообщается, Парнас передал Палате представителей данные, которые свидетельствуют о схеме Трампа относительно Украины. Согласно им, президент злоупотребил своей властью, удерживая 391 миллионов долларов американской материальной помощи, предназначенной для безопасности Украины. Трамп, таким образом, давил на Киев, заставляя проводить расследование против своих политических оппонентов.

Документы, в том числе телефонные записи, тексты и флеш-накопители передадут в Сенат в рамках дела по отстранению президента-республиканца от должности.

Демократы Палаты представителей начали расследование импичмента против Трампа после того, как неизвестный осведомитель сообщил, что американский президент оказал давление на своего украинского коллегу, чтобы провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына, который служил директором Украинской энергетической компании Burisma.