Фил Джиралди, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления, заявил, что Сулеймани, убитый по приказу Трампа, не представлял никакой угрозы для Соединенных Штатов.
"Реальность такова, что нам лгали с самого начала. Не было никакой угрозы США", — сказал Джиралди.
Он назвал приказ Трампа на убийство генерала Сулеймани ужасным преступлением, нарушающим законы и мораль.
"Мы убили должностное лицо иностранного правительства, мы сделали это бессердечно и в нарушение международного права и основной морали,"- считает бывший сотрудник ЦРУ.
Джиральди сказал, что правда в том, что убийство Сулеймани было не только преднамеренным, но и целенаправленным убийством и других иранских командиров, оно было частью плана.
"Мы не являемся силой добра, и это просто невероятно. Я, как американец, никогда не смог бы представить, что мое правительство так поступит. Американцы должны проснуться, чтобы понять, насколько все это ужасно,"- уверен Фил Джиралди.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.