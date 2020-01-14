Бывший сотрудник ЦРУ раскрывает ложь Трампа

Фил Джиралди, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления, заявил, что Сулеймани, убитый по приказу Трампа, не представлял никакой угрозы для Соединенных Штатов.

"Реальность такова, что нам лгали с самого начала. Не было никакой угрозы США", — сказал Джиралди.

Он назвал приказ Трампа на убийство генерала Сулеймани ужасным преступлением, нарушающим законы и мораль.

"Мы убили должностное лицо иностранного правительства, мы сделали это бессердечно и в нарушение международного права и основной морали,"- считает бывший сотрудник ЦРУ.

Джиральди сказал, что правда в том, что убийство Сулеймани было не только преднамеренным, но и целенаправленным убийством и других иранских командиров, оно было частью плана.