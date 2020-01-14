ООН призывает участников СВПД сохранить соглашение

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, заявил, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны предпринять все необходимые шаги для его сохранения.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави скептически отозвался о совместном заявление глав министерств иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, которые намерены запустить механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной программы. По его мнению, эта инициатива не привносит ничего существенно нового.

В Тегеране раньше говорили о возможных переговорах по соглашению в случае, если США вернутся в СВПД. Но Вашингтон призывает и других участников соглашения выйти из него и начать разрабатывать новый документ.

Напомним, договор о Совместном всеобъемлющем плане действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевает отмену санкций в отношении Тегерана, если прекратятся иранские ядерные разработки.