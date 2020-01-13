Трампа уличили в стремлении начать новую войну в интересах Израиля

Президент США Дональд Трамп нагнетает напряженность в отношениях с Ираном, отказываясь от дипломатии, для того, чтобы начать новую войну в интересах израильского режима, считает Марк Данкоф американский политический обозреватель.

" Дональд Трамп в качестве президента Соединенных Штатов продемонстрировал полную враждебность к Ирану и желание бросить дипломатию за борт для развязывания новой войны ", — сказал Марк Данкоф.

По мнению аналитика, односторонний выход из международного ядерного соглашения 2015 года, экономические санкции в отношении Ирана, военное присутствие США на Ближнем Востоке, убийство генерала Сулеймани — все это указывает на то, что Трамп готов вовлечь Соединенные Штаты в войну с Исламской Республикой.

Психиатры назвали президента США опасным

"Трамп не только лицемерен, он все больше выглядит как человек, которого покинуло здравомыслие. После убийства генерала Суеймани группа специалистов по психическому здоровью предупредила, что Трамп опасен и призывала Конгресс принять меры,"- отметил аналитик.

Согласно опросу ABC News, 94 процента демократов и 52 процента республиканцев заявили, что они не исключают возможность во влечения США в еще одну войну на Ближнем Востоке.