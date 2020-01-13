Президент США Дональд Трамп нагнетает напряженность в отношениях с Ираном, отказываясь от дипломатии, для того, чтобы начать новую войну в интересах израильского режима, считает Марк Данкоф американский политический обозреватель.
" Дональд Трамп в качестве президента Соединенных Штатов продемонстрировал полную враждебность к Ирану и желание бросить дипломатию за борт для развязывания новой войны ", — сказал Марк Данкоф.
По мнению аналитика, односторонний выход из международного ядерного соглашения 2015 года, экономические санкции в отношении Ирана, военное присутствие США на Ближнем Востоке, убийство генерала Сулеймани — все это указывает на то, что Трамп готов вовлечь Соединенные Штаты в войну с Исламской Республикой.
"Трамп не только лицемерен, он все больше выглядит как человек, которого покинуло здравомыслие. После убийства генерала Суеймани группа специалистов по психическому здоровью предупредила, что Трамп опасен и призывала Конгресс принять меры,"- отметил аналитик.
Согласно опросу ABC News, 94 процента демократов и 52 процента республиканцев заявили, что они не исключают возможность во влечения США в еще одну войну на Ближнем Востоке.
Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.