Российские авиаперевозчики не отменили рейсы в Иран

Российские авиакомпании, несмотря на рекомендации Росавиации, будут продолжать выполнять все запланированные рейсы в Иран.

Об этом сообщает сегодня ИА Avia. pro. По данным агентства, ночной рейс "Москва — Тегеран" компании "Аэрофлот" выполнен. Самолет благополучно сел в аэропорту назначения.

"Это свидетельствует о том, что в крупнейшей российской авиакомпании не видят реальной опасности для своих пассажиров", — отмечает издание.

К слову, "смелой" в условиях напряженной обстановки в регионе остается не одна только Россия — самолеты других стран тоже продолжают полеты в Иран, не видя сколько-нибудь серьезных рисков после инцидента с украинским Боингом. Об этом свидетельствуют находящиеся в открытом доступе данные об обстановке в небе Ирана.