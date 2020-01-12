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МГУ планирует открыть филиал в Сирии

Мир

Ректор Московского государственного института им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что в скором времени в Дамаске может появиться филиал МГУ. По его словам, сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения.

"История имеет такую традицию. Несколько десятилетий назад в Сирии, в Хомсе, была школа для одаренных, аналог нашей школы Колмогорова. И организатором этой школы был математик, мой товарищ Валерий Вавилов. Он там многие годы работал, и эта школа курировалась руководством Сирийской Республики, она готовила талантливых математиков, физиков", - рассказал Садовничий.

"Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о продолжении этой традиции. Сейчас, скорее всего, это будет Дамаск. Идет такое предварительное обсуждение о создании или продолжении тех традиций", - подчеркнул ректор МГУ.

Темы мгу сирия дамаск филиал виктор садовничий
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