WP: США планировали убить еще одного иранского командира

В день когда был убит генерал Касем Сулеймани США пытались ликвидировать еще одного иранского командира в Йемене - Абдулу Резы Шахлаи, однако операция не увенчалась успехом. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Примечательно, что источники отказались раскрывать детали операции, рассказав лишь то, что операция по ликвидации Шахлаи провалилась. По их словам, первые лица США планировали объяснить о ликвидации сразу двух иранских командиров одновременно.