ЕС: расширение поселений Израиля на палестинских территориях незаконно

Евросоюз считает незаконными израильские планы по расширению поселений на оккупированных палестинских территориях, и призывает Тель-Авив соблюдать нормы международного права.

В Евросоюзе подчеркивают, что организация, членами которой являются 28 государств, "не признает никаких изменений границ, существовавших до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы обеими сторонами."

К тому же, в Европейском Союзе заявляют о поддержке процесса достижения, так называемого, решения о двух государствах, которое бы устранило многие проблемы для обеих сторон.

Германия также осудила недавние планы израильского режима построить около 2000 поселений на оккупированном Западном берегу. Представители ФРГ подчеркнули, что Израиль идет на это в нарушении всех международных норм и прав.

Ранее стало известно, что израильские власти одобрили строительство 1950 новых домов для поселенцев на оккупированных палестинских территориях.