Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, иракский парламент подготовил план по изгнанию американских военных с Ближнего Востока. По его словам, это было сделано после того как парламентарии решили положить конец иностранному присутствию в стране.
"Парламент Ирака храбро подготовил путь для изгнания США как из самого Ирака, так и из всего региона в будущем. США думали, что сумеют создать раскол в Ираке убийством генерала Сулеймани, но в действительности, наоборот, Ирак стал более сплоченным и стойким перед лицом Америки", - заявил Рохуани на заседании совета министров.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.