Ирак подготовил план по изгнанию военных США из региона

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, иракский парламент подготовил план по изгнанию американских военных с Ближнего Востока. По его словам, это было сделано после того как парламентарии решили положить конец иностранному присутствию в стране.