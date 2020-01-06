Западные СМИ сообщили о ночных ракетных ударах по Багдаду

Сегодня ночью в центре столицы Ирана прогремели сразу два взрыва.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Что это были за взрывы и где конкретно они произошли — агентство не уточняет.

По данным Al Jazeera, это был ракетный обстрел и подверглась ему "зеленая зона" в центре Багдада, где расположены правительственные здания и посольства. На данный момент сообщается, что там "упало несколько ракет типа "Катюша".

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что одна из них попала в жилой дом рядом с американским посольством. Ранения получили мирные жители.

Напомним, что в регионе с 29 декабря растет военное напряжение. Причиной эскалации стал авиаудар, нанесенный ВВС США по объектам в городе Эль-Каим. В ответ на которые членами шиитского ополчения было атаковано американское диппредставительство в Багдаде.