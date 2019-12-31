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Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у посольства США в Ираке

Мир

Американский президент Дональд Трамп разместил свое возмущенное сообщение в Twitter, в котором обещал привлечь Иран к ответственности.

Он отметил, что США всегда отвечают на любые действия, направленные против них. Так Соединенные Штаты ответили на убийство американского солдата, и теперь накажут виновных в нападении на американское посольство.

Трамп сообщил, что Тегеран уже уведомлен об этом и ему следует использовать свои вооруженные силы для защиты своего посольства.

Соединенные Штаты запретили движение шиитов "Хезболла"

Протестная акция у посольства в Багдаде проходит в последний день уходящего года в знак протеста против атаки ВВС США на объекты ливанского движения шиитов "Хезболла" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. 

В последние годы "Хезболла" способствует официальному Дамаску бороться с боевиками. Тем не менее, организацию запретили в США, Израиле и Евросоюзе, а также члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако в России движение шиитов считают законной общественно-политической силой.

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