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Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Мир

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

"Поздравляю всех тех, кто причастен к уничтожению Касема Сулеймани. Много времени заняла подготовка этого решающего удара по злонамеренным силам "Аль-Кудс", действующим по всему миру. Надеюсь, что это первый шаг на пути к смене режима в Тегеране", — написал Болтон в своем Twitter.

Однако бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден предупредил, что Иран ответит на этот вызов, и президенту Трампу, который отдавал приказ бомбить Тегеран, придется объяснять американскому народу, как он будет обеспечивать безопасность войск и персонала посольства США в Багдаде.

Напомним, США нанесли ракетные удары по столице Ирака, в результате которых погибли высокопоставленные военные чиновники Ирана.

Темы аль-кудс джон болтон дональд трамп ликвидация сулеймани
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