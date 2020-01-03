Польские школьники в танце показали пытки заключенных Освенцима

В Польше в начальной школе деревни Лабуне ученики поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Школьники, переодетые в форму Гестапо, показывали, как травят газом младших учеников, которые стояли на коленях.

Затем перед зрителями выступил спикер, родители которого были уничтожены в Аушвице. Он заявил, что Германия должна выплатить Польше компенсацию за зверства нацистов.

Ранее "Правда.Ру" писала о задержании подозреваемого в нацистских преступлениях.