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Источник Правда.Ру

В индийском Амбикапуре открылось мусорное кафе   

Мир

Интересную идею борьбы с проблемой пластиковых отходов реализует предприниматель из индийского городка Амбикапуре, штат Чхаттисгарх. Он открыл кафе, в котором можно поесть, расплатившись… мусором.

Клиенты его, в основном, — старьевщики, студенты и бомжи. То есть те, кто наиболее беден и не всегда может позволить себе купить горячую еду.

"Я работаю старьевщиком. Платят мне немного. Да еще и мой работодатель очень часто находит повод, чтоб заплатить поменьше. Обычно моя еда — сухие чапати с солью и сырым луком для вкуса. Иногда приходится голодать. Но теперь жить стало проще. На прошлой неделе я случайно проходил мимо мусорного кафе, прочитал на двери, что можно сдать пластиковые отходы и поесть горячего. У меня как раз был килограмм пустых бутылок, собранных за день. За них я получил обжигающе горячий рис и макароны. Я сидел за столом и ел, как все люди. Мне хватило еды на весь день!" — рассказывает индиец Рам Ядав из Амбикапура.

"Чем больше отходов, тем лучше вкус"

Инициатива открытия мусорного кафе принадлежит муниципальной корпорации Ambikapur. На его открытии присутствовал министр здравоохранения штата Чхаттисгарх Сингх Део, который подчеркнул, что это кафе — абсолютно для всех.

Как рассказал мэр города Аджай Тирки:

"Мусорное кафе — отлично справляется со своей задачей. Каждый день сюда приходит более дюжины человек. Однажды пришла целая семья с огромными мешками весом в семь килограммов. Мы здесь решаем две задачи — помогаем тем, кто нуждается, и делаем город чище".

Проблема мусора в Индии

К слову, Индия сегодня буквально задыхается от бытового мусора, поскольку в стране нет эффективных систем обращения с отходами, и, по данным министерства окружающей среды страны, ежедневно там образуется около 25 000 тонн пластиковых отходов, из которых собирается лишь около 14 000 тонн.

Первые итоги

Благодаря открытию в октябре мусорного кафе Амбикапур уже стал вторым по чистоте в рейтинге правительства в этом году. Доход кафе — примерно 1,2 миллиона рупий (около 1,04 млн рублей — прим. ред) в месяц. Он получается от продажи пластика и переработанной бумаги частным компаниям. Кроме этого, как рассказал мэр города, собранный пластик из мусорного кафе будет использован для строительства дорог. Опыт такой уже есть: в 2015 году власти Амбикапура построили целую дорогу из пластика.

"Она действительно хорошо держалась, даже во время муссонных дождей".

Опыт первого мусорного кафе потихоньку начал распространяться в Индии

В Силигури, Западная Бенгалия, выпускники местной школы раздают бесплатную еду по субботам всем, кто приносит и сдает пластиковые отходы.

На другом конце страны в Мулугу, в штате Телангана, городские власти дают килограмм риса в обмен на килограмм пластика. Местные школьники также ходят вокруг, собирая пластик.

Теперь и в столице — Нью-Дели — муниципальные власти планируют открыть несколько мусорных кафе по линии одного в Ambikapur.

"Около 70% городских пластмассовых отходов является одноразовым использованием, и большая их часть попадает на свалки или засоряет сточные канавы. Это особая угроза для голодных коров, которые роются в мусорных баках и едят пластик. В прошлом году ветеринар в Дели удалил 70 кг пластика из желудка коровы", —

— говорит Симар Малхотра, соучредитель некоммерческой организации в Нью-Дели, которая проводит кампании против пластика.

"Сколько схем решают две задачи за один раз? Кафе борется с отходами, а также дает голодным людям горячую еду, которая в свою очередь мотивирует их собирать" — подчеркивает она.

Темы кафе мусор индия пластик экология
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В индийском Амбикапуре открылось мусорное кафе   
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