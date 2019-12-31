Интересную идею борьбы с проблемой пластиковых отходов реализует предприниматель из индийского городка Амбикапуре, штат Чхаттисгарх. Он открыл кафе, в котором можно поесть, расплатившись… мусором.
Клиенты его, в основном, — старьевщики, студенты и бомжи. То есть те, кто наиболее беден и не всегда может позволить себе купить горячую еду.
"Я работаю старьевщиком. Платят мне немного. Да еще и мой работодатель очень часто находит повод, чтоб заплатить поменьше. Обычно моя еда — сухие чапати с солью и сырым луком для вкуса. Иногда приходится голодать. Но теперь жить стало проще. На прошлой неделе я случайно проходил мимо мусорного кафе, прочитал на двери, что можно сдать пластиковые отходы и поесть горячего. У меня как раз был килограмм пустых бутылок, собранных за день. За них я получил обжигающе горячий рис и макароны. Я сидел за столом и ел, как все люди. Мне хватило еды на весь день!" — рассказывает индиец Рам Ядав из Амбикапура.
Инициатива открытия мусорного кафе принадлежит муниципальной корпорации Ambikapur. На его открытии присутствовал министр здравоохранения штата Чхаттисгарх Сингх Део, который подчеркнул, что это кафе — абсолютно для всех.
Как рассказал мэр города Аджай Тирки:
"Мусорное кафе — отлично справляется со своей задачей. Каждый день сюда приходит более дюжины человек. Однажды пришла целая семья с огромными мешками весом в семь килограммов. Мы здесь решаем две задачи — помогаем тем, кто нуждается, и делаем город чище".
К слову, Индия сегодня буквально задыхается от бытового мусора, поскольку в стране нет эффективных систем обращения с отходами, и, по данным министерства окружающей среды страны, ежедневно там образуется около 25 000 тонн пластиковых отходов, из которых собирается лишь около 14 000 тонн.
Благодаря открытию в октябре мусорного кафе Амбикапур уже стал вторым по чистоте в рейтинге правительства в этом году. Доход кафе — примерно 1,2 миллиона рупий (около 1,04 млн рублей — прим. ред) в месяц. Он получается от продажи пластика и переработанной бумаги частным компаниям. Кроме этого, как рассказал мэр города, собранный пластик из мусорного кафе будет использован для строительства дорог. Опыт такой уже есть: в 2015 году власти Амбикапура построили целую дорогу из пластика.
"Она действительно хорошо держалась, даже во время муссонных дождей".
В Силигури, Западная Бенгалия, выпускники местной школы раздают бесплатную еду по субботам всем, кто приносит и сдает пластиковые отходы.
На другом конце страны в Мулугу, в штате Телангана, городские власти дают килограмм риса в обмен на килограмм пластика. Местные школьники также ходят вокруг, собирая пластик.
Теперь и в столице — Нью-Дели — муниципальные власти планируют открыть несколько мусорных кафе по линии одного в Ambikapur.
"Около 70% городских пластмассовых отходов является одноразовым использованием, и большая их часть попадает на свалки или засоряет сточные канавы. Это особая угроза для голодных коров, которые роются в мусорных баках и едят пластик. В прошлом году ветеринар в Дели удалил 70 кг пластика из желудка коровы", —
— говорит Симар Малхотра, соучредитель некоммерческой организации в Нью-Дели, которая проводит кампании против пластика.
"Сколько схем решают две задачи за один раз? Кафе борется с отходами, а также дает голодным людям горячую еду, которая в свою очередь мотивирует их собирать" — подчеркивает она.
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