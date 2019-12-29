Представители ДНР двинулись к месту обмена пленными

Представители Донецкой народной республики и удерживаемые военнопленные отправились на пункт пропуска "Горловка - Майорск", где в 11:00 должен стартовать обмен пленными с украинской стороной. Накануне в субботу стороны договорились о проведении обмена 29 декабря.

Представители от ЛНР также выехали к месту обмена. Напомним, договоренность об обмене пленными до конца 2019 года по формуле "всех на всех" была достигнута лидерами "нормандского формата" на недавно прошедшем саммите в Париже. Украина передаст республикам Донбасса 87 человек. Представители ДНР и ЛНР передадут украинской стороне 55 человек.