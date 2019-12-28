Газовые переговоры Украины и России в Вене продолжаются третий день

Представитель "Газпрома" сообщил, что очередной раунд переговоров украинской и российской делегации начался в Вене 26 декабря и продолжается по сей день. Стороны обсуждают условия, по которым Российская Федерация будет осуществлять транзит газа в Европу с помощью украинской ГТС.

Ранее о переговорах в Вене сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он утверждал, что встреча необходима для согласования последних договоренностей. Глава Минэнерго России Александр Новак выразил надежду, что переговоры завершатся в эти выходные.