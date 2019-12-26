Иран и Турция подписали соглашение о религиозном сотрудничестве

Два азиатских государства подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее расширение религиозных отношений.

Соглашение было подписано в турецкой столице Анкаре между Абу-Заром Эбрахими Торкаманом, главой иранской Исламской Организации по культуре и коммуникации, и Али Эрбашем, главой управления по делам религий, главного религиозного органа Турции.

По словам Торкамана, соглашение включает 18 статей, посвященных переводу и изданию религиозных книг, проведению различных мероприятий, а также преподаванию исламской юриспруденции иранскими специалистами на богословских факультетах в Турции.

Двусторонние переговоры также были сосредоточены на вопросе обмена священными писаниями, хранящимися в соответствующих библиотеках стран.

Обсудили участники встречи и единство мусульманского мира, который сталкивается в настоящее время с исламофобией и борьбой с мировой религией, которой является ислам.