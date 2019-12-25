Постпред Ирана призывает РФ совместно противостоять санкциям США

Новый посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул необходимость сотрудничества Тегерана и Москвы для противодействия "экономическому терроризму" США, поскольку обе страны являются объектом санкций Вашингтона.

"Нам необходимо укреплять политические отношения, расширять двустороннее, региональное и международное сотрудничество, совместно бороться с терроризмом, а также противостоять экономическому терроризму США, которые ввели санкции как против нашей страны, так и против России", — сказал Казем Джалали.

Санкции США — война против иранского народа

Президент Хасан Рухани заявил, что Иран — не единственная страна, которая пострадала от экономических проблем, вызванных кампанией давления со стороны США.

Лидер Ирана уверен, что США, проявляя "экономический терроризм" против Исламской Республики, вынуждают иранский народ из всех слоев общества нести основную тяжесть санкционных мер.

В МИД Ирана отклонили недавнее заявление министра финансов США Стивена Мнучина о том, что односторонние санкции Вашингтона в отношении Тегерана являются альтернативой военной конфронтации, и заявили, что санкции действительно являются полномасштабной войной, направленной против гражданских лиц.