Американские конгрессмены внесли в законодательство поправки, которые предусматривают отмену новых санкций против госдолга России и российских банков при определенных условиях. Согласно поправкам, Москва в течение трех месяцев должна предоставить неопровержимые доказательства невмешательства России во внутренние дела США.
В частности, речь идет о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Аналогичную возможность "оправдаться" дали конгрессмены и по поводу украинского кризиса. Россия должна доказать свою непричастность к конфликту в Донбассе, чтобы соответствующие экономические ограничения были сняты.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.