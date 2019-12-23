Конгрессмены назвали условие отмены новых антироссийских санкций

Американские конгрессмены внесли в законодательство поправки, которые предусматривают отмену новых санкций против госдолга России и российских банков при определенных условиях. Согласно поправкам, Москва в течение трех месяцев должна предоставить неопровержимые доказательства невмешательства России во внутренние дела США.

В частности, речь идет о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Аналогичную возможность "оправдаться" дали конгрессмены и по поводу украинского кризиса. Россия должна доказать свою непричастность к конфликту в Донбассе, чтобы соответствующие экономические ограничения были сняты.