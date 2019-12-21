WP: Белый дом заблокировал срочную военную помощь для Украины

Белый дом потребовал от представителей Демократической партии США в Конгрессе убрать пункт о предоставлении военной помощи Украине из проекта оборонного бюджета на 2020 год. Администрация президента пригрозила, что Дональд Трамп может наложить вето на проект оборонного бюджета, а это могло привести к отставке правительства.

Об этом сообщило издание The Washington Post. Демократической партии ничего не оставалось, кроме как выполнить условие Белого дома. Ранее стало известно, что за последние пять лет Киев получил от Вашингтона около 1,3 миллиарда долларов военной помощи. На оказание помощи украинской армии в 2020 году отводилось около 300 миллионов долларов.