Эстонец, когда он возмущен, цитирует Ленина

Санна Марин, назначенная премьер-министром Финляндии чем-то "не приглянулась" главе эстонского МВД.

Март Хельме, который возглавляет в своей стране Консервативную партию, комментируя в эфире радиостанции TRE Raadio новое назначение у соседей заявил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

"От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Мне по этому поводу вспоминаются слова Владимира Ленина. Он говорил что-то типа того, что любая кухарка может стать министром", — сказал Хельме.

Главный эстонский полицейский считает возмутительным и то, что — как он выразился — "уличные активисты и необразованные люди" теперь "выбились" в члены финского правительства.

Санна Марин, к слову, самый молодой из действующих глав правительств мира.