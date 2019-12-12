СМИ России и Ирана объединяются для объективного освещения событий

В Москве состоялось второе заседание Комитета по взаимодействию иранских и российских медиа с участием делегации Ирана во главе с заместителем министра культуры и Исламского руководства Мохаммадом Ходдади.

В ходе переговоров представителей российских и иранских СМИ обсуждались направления сотрудничества и взаимодействия между двумя странами с целью укрепления связей в сфере политики, экономики и культуры.

Участники встречи отметили, что в то время как антироссийская и антииранская пропаганда, становятся все активнее, СМИ России и Ирана должны доносить до общественности иную точку зрения. Поскольку, как известно, влияние средств массовой информации на общественное мнение формирует поведение людей.

В течение двух дней иранская делегация посетила медиацентры и ознакомилась с российским опытом в области информационной политики. Информационное агентство "Россия сегодня", телеканал RT и вещание Исламской Республики Иран совместно с другими иранскими агентствами намерены увеличить обмен медиаконтентом для достоверного и оперативного освещения событий на своих территориях.