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В Тегеране намерены преодолеть санкции США любыми способами

Мир

Президент Ирана Хасан Роухани говорит, что его администрация полна решимости преодолеть санкции Соединенных Штатов Америки.

"Администрация готова сорвать этот заговор, как путем наращивания внутреннего производства, так и другими различными средствами, такими как переговоры", — сказал Роухани на еженедельном заседании Кабинета министров в Тегеране.

Напряженность в отношениях между Ираном и США резко возросла с прошлого года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (политическое соглашение группы стран относительно ядерной программы Ирана), и анонсировал дополнительные санкции в отношении Тегерана.

В ответ Иран четыре раза отступал от своих ядерных обязательств, предусмотренными СВПД. Однако власти страны подчеркивают, что ответные меры Ирана будут обратимыми, как только европейские участники соглашения: Франция, Великобритания и Германия найдут практические пути для защиты взаимной торговли от санкций США.

С тех пор Трамп неоднократно заявлял о своей заинтересованности в возобновлении переговоров с Ираном для достижения нового соглашения по ядерной программе страны. Но в Тегеране заявляют, что такие переговоры могут быть возможны только в том случае, если Вашингтон вернется к СВПД и снимет все санкции в отношении страны.

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