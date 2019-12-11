Президент Ирана Хасан Роухани говорит, что его администрация полна решимости преодолеть санкции Соединенных Штатов Америки.
"Администрация готова сорвать этот заговор, как путем наращивания внутреннего производства, так и другими различными средствами, такими как переговоры", — сказал Роухани на еженедельном заседании Кабинета министров в Тегеране.
Напряженность в отношениях между Ираном и США резко возросла с прошлого года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (политическое соглашение группы стран относительно ядерной программы Ирана), и анонсировал дополнительные санкции в отношении Тегерана.
В ответ Иран четыре раза отступал от своих ядерных обязательств, предусмотренными СВПД. Однако власти страны подчеркивают, что ответные меры Ирана будут обратимыми, как только европейские участники соглашения: Франция, Великобритания и Германия найдут практические пути для защиты взаимной торговли от санкций США.
С тех пор Трамп неоднократно заявлял о своей заинтересованности в возобновлении переговоров с Ираном для достижения нового соглашения по ядерной программе страны. Но в Тегеране заявляют, что такие переговоры могут быть возможны только в том случае, если Вашингтон вернется к СВПД и снимет все санкции в отношении страны.
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