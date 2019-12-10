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Источник Правда.Ру

Внутри украинской делегации в Париже произошел скандал

Мир

Незадолго до начала пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского у главы офиса президента Андрея Богдана и помощника президента Андрея Ермака состоялся жесткий разговор. Об этом сообщил телеграм-канал "Тень на плетень" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Богдан был возмущен тем, что Ермак не умеет вести дипломатические переговоры и не смог договориться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Источник в офисе президента Украины утверждает, что именно из-за Ермака переговоры в Париже прошли "не по сценарию".

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