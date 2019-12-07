Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства

В Минске состоялась акция протеста против интеграции с Россией, в которой приняли участие либералы и националисты. Участники протеста выстроились в "живую очередь" вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка. Об этом сообщил портал TUT.by.

По предварительным подсчетам, максимальное количество участников митинга - около 700 человек. Примечательно, что молодые люди использовали "бело-красно-белые" флаги националистов, на которых изображен герб Великого княжества Литовского "Пагоня". Милиция убеждает людей разойтись, поскольку акция протеста не была заранее согласованна с местными властями.

Собравшиеся настроены радикально и не собираются прекращать протест. Они скандируют "Жыве Беларусь". Сообщается, что между националистами и силовиками даже произошла небольшая стычка. Протестующие пришли на Октябрьскую площадь и пытались подняться по ступенькам Дворца Республики, где заседает правительство, однако сотрудники полиции не дали им этого сделать.

Фото: кадр из видео