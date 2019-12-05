Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

Замглавы Пентагона США Джон Руд в письменных показаниях комитету сената по вооруженным силам отметил, что угроза со стороны России стала значительно выше, чем 10 лет назад.

По мнению Руда, Россия, якобы делает упор на свои ядерные силы, а также на проведение широкомасштабных учений. К тому же РФ предприняла "значительное улучшение конвенциональных сил", инвестировала в "кибернетические, космические, электронные и гибридные методы ведения войны".

По мнению заместителя главы Пентагона, Россия также инвестирует значительные средства в различные сферы с целью "не позволить противнику доступ в те или иные регионы".

До этого США неоднократно обвиняли Россию в различных, якобы неправомерных действиях. В частности, Вашингтон заявлял о нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Российская сторона эти обвинения отвергала, отмечая, что не намерена размещать такое оружие ни в одной стране мира, пока в ней не появятся аналоги американского производства.