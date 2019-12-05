Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО

Украина настолько сильно хочет стать членом НАТО, что готова платить за возможность "посидеть" в штаб-квартире альянса.

Сегодня стало известно, сообщает РИА Новости, что Украина для получения помещения в здании штаб-квартиры НАТО, сделает добровольный взнос в размере 850 тысяч евро (примерно 60 млн рублей — прим. "Правда.ру). Что это будет за "помещение", где оно расположено и насколько велико — пока неизвестно.

Вероятно, "покупка недвижимости" — это первый шаг на пути достижения Незалежной "стандартов НАТО", который, как заявлял ранее Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины, его страна пройдет "за 5 лет".

Каких еще действий потребуют "большие братья" от страны, желающей стать "членом североатлантической семьи"? И насколько они окажутся приемлемыми для самой Украины? Ведь, как сегодня стало понятно, абсолютно все пожелания "партнеров" новые власти страны выполнять не готовы.

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